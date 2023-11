Cicipas definitivno odustao: Đoković dobio narednog rivala

Grčki teniser Stefanos Cicipas zvanično je odustao od nastupa na ATP Finalu u Torinu.

Cicipas je prethodno predao meč drugog kola Dancu Holgeru Runeu, a umjesto njega u Zelenu grupu sada će ući poljski teniser Hubert Hurkač.

Poljak će tako biti naredni rival Novaka Đokovića, a meč trećeg kola igra se u četvrtak

Rune u ovoj grupi sada ima po pobjedu i poraz, a od 21 sat u drugom kolu sastaće se Đoković i Janik Siner.

"Izvinjavam se navijačima, bolno je to što nisam mogao da završim meč. Doktori su mi dali 'zeleno svjetlo' da zaigram, ali sam se osjećao užasno na terenu. Nije ispalo dobro, mrzim da predajem mečeve. Ubija me to što neću moći da igram dalje", rekao je Cicipas.

Otkrio je i kada je osjetio bol tokom meča sa Runeom.

"Trenirao sam posljednjih dana, ali nisam provodio mnogo vremena na terenu. Imao sam problema sa kretnjom, ovo je tenis, a ne pikado i važno je da se dobro osjećam. Bilo je veoma bolno, izdržao sam to nekoliko puta u karijeri, ali je ovo bilo previše. Osjećao sam bol tokom zagrijevanja i već tada je bilo jasno da neću moći dalje da igram", dodao je Cicipas, prenosi nova.rs.

