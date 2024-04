Cicipas ipak prejak za Lajovića

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u finale turnira u Barseloni. Od njega je poslije tri seta i preokreta bolji bio Grk Stefanos Cicipas.

Rezultat je bio 5:7, 6:4, 6:2 za Atinjanina poslije dva časa i 11 minuta tenisa.

Back-to-back finals @steftsitsipas wins his 10th match in a row vs Lajovic to set up a rematch of the Monte-Carlo final in Barcelona!@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/O1z9mmjnDY