Cicipas odgovorio Zverevu: Neću prestati to da radim

Stefanos Cicipas je završio takmičenje u Sinsinatiju u polufinalu.

Grčki teniser je poražen od Aleksandera Zvereva, 6:4, 3:6, 7:6 (4), a Nijemac je poslije meča imao zamjerke na ponašanje kolege.

Zverev nije bio zadovoljan zbog toga što je Cicipas na pauzu u toalet ponio mobilni telefon, vjeruje da je Grk zvao svog oca da ga pita za savjete.

Cicipas se nimalo nije uzbudio zbog prozivki.

“Ništa blesavo nisam uradio. Nije to astrofizika. Otišao sam u svlačionicu da zamijenim majicu. Mislim da ne bi bilo lijepo da sam skidao šorts pred svima na tribinama. Јa sam neko ko se znoji mnogo više nego neki drugi. To je prihvatljivo, tako funkcionišem”, objasnio je Cicipas.

Sumnja se pojavila jer je Stefanos sa sobom na pauzu ponio torbu, mogao je lako da preko telefona pošalje i dobije poruku od oca.

Zanimljivo je da su kamere zaista prikazale momenat kada njegov otac Apostolos tokom pauze kuca poruku.

Cicipas ipak kaže kako neće ništa mijenjati.

“Neću prestati to da radim jer to čini da se osećam bolje kada izađem na teren da počnem novi set”, dodao je Cicipas.

Sudija mu je poslije te pauze rekao kako je iskoristio maksimalnu dozvoljenu kvotu za pauzu.

“Nekako sam uspio da odigram do kraja meča tako znojav, ali sam mu rekao da to nije lijepo od njega. Pogledaću pravilnik kasnije. Igraču bi trebalo da bude dozvoljeno da ode u toalet poslije svakog seta koliko mi je poznato. Trudimo se da igram tenis, znojimo se mnogo, dajemo sve od sebe, a onda neko ne cijeni to dovoljno. Tužno je sve to vidjeti”, zaključio je Cicipas.

(B92)