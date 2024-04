Cicipas ''pregrmio'' povrijeđenog Sinera za finale Monte Karla

Grčki teniser Sterfanos Cicipas pobijedio je Italijana Janika Sinera rezultatom 6:4 3:6 6:4.

Ovim trijumfom Grk je obezbijedio sebi šansu da se bori za svoju treću titulu u Kneževini.

Third Monte-Carlo final @steftsitsipas recovers from 4-1 down in the third to defeat Sinner 6-4 3-6 6-4 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/4G0SSCnXze