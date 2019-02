Cicipas prozivao Džumhura nakon poraza

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je s 2:1 savladao 12. igrača na ATP listi Stefanosa Cicipas.

Grk očigledno nije najbolje podnio eliminaciju u prvom kolu ATP turnira u Roterdamu, pogotovo zbog činjenice da je na nedavnom Australijan Openu stigao do polufinala.

"Nije napravio ništa posebno, samo je vraćao loptice nazad. Meč je dobio mojim greškama. Igrao je vrlo jednostavan tenis, ništa ludo, ništa posebno", kazao je Grk nakon meča te dodao:

"Tako on uvijek igra. Čeka vaše greške. Stoji osam metara iza osnovne linije i pokušava vas prolaziti. Danas sam pobijedio sam sebe, nije me on dobio".

Da je bio vidno iznerviran zbog poraza, 12. teniser svijeta potvrdio je i u nastavku.

"Čudno je igrati protiv igrača poput njega. Nemate ritam, čudne su vibracije koje vam daju. Osjećate da ako stvarno želite da ih dobijete možete to da uradite bilo kada. U isto vrijeme osjećate kao da oni mogu da pronađu način i urade neke stvari koje ne očekujete", rekao je Cicipas i tako možda i pomalo nesvjesno udjelio kompliment Džumhuru, prenosi "Faktor.ba".