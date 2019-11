Cicipas srušio Federera za finale u Londonu

Stefanos Cicipas je prvi finalista Završnog Mastersa u Londonu. On je u polufinalu pobijedio Rodžera Federera sa 6:3, 6:4 posle 96 minuta igre.

Bio je ovo četvrti međusobni meč legendarnog Švajcarca i sedamnaest godina mlađeg Grka, poslije ovog meča skor je 2:2.

Federer je rekorder po broju titula na posljednjem turniru u godini, a do meča za plasman u finale je došao nakon pobjede nad velikim rivalom – Novakom Đokovićem.

Sa druge strane, Cicipas je i pored poraza u posljednjem kolu od Rafaela Nadala uspio da se sa prve pozicije grupe "Andre Agasi" plasira u polufinale.

Bio je to još jedan sjajan meč Cicipasa, koji je Rodžeru nanio drugi veliki poraz, prethodno mu je to pošlo za rukom zimus na Australijan openu kada je slavio u četiri seta.

The youngest finalist at the season-ending event since Del Potro in 2009! Seriously impressive from @StefTsitsipas @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/5brsDQ7xLf