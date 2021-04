Cicipas sudiji: Ti si sramota za tenis

Braća Stefanos i Petros Cicipas uspješno su startovali na turniru dublova u Monte Karlu.

Oni su pobijedili Kevina Kravijeca i Oriju Tekaua sa 7:6 (3), 3:6, 11:9.

Ipak, na meču je viđen i jedan interesantan detalj, kada je Stefanos Cicipas ušao u vervalnu raspravu sa sudijom u stolici.

Nezadovoljan jednom odlukom, Stefanos je prišao sudiji i poručio mu:

"Ti si sramota za tenis, idi sudi na fjučersima, tamo ti je mjesto!", poručio mu je grčki teniser.

Na kraju, braća su prošla dalje, ali je sigurno ostao gorak ukus zbog ovog incidenta.

Samo koji sat ranije Stefanoc Cicipas je u singlu pobijedio u drugom kolu Aslana Karaceva, 6:3, 6:4, prenosi "B92".

On će u trećem kolu igrati sa pobjednikom meča Milman - Garin.

