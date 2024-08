Cicipas udario na oca: Nije bio mnogo pametan

Grčki teniser Stefanos Cicipas opleo je po svom ocu Apostolosu, koji je inače njegov trener.

Grk je bio vidno nezadovoljan poslije poraza od Keija Nišikorija u drugom kolu Montreala.

Za glavno krivca je izdvojio trenera, odnosno oca.

"Potreban mi je i zaslužujem trenera koji me sluša i čuje moje povratne informacije kao igrača. Moj otac nije bio mnogo pametan ili dobar u rješavanju tih situacija, nije mu to prvi put. Zaista sam razočaran njime. Zaista ne znam trenutno da li sam razmotrio bilo kakve promjene, ali sam zaista razočaran", rekao je Cicipas.

Pa je dodao.

"Najvažnija stvar za igrača je da ima direktnu i dobru povratnu informaciju od trenera. On nije taj koji drži reket. Igrač je taj koji pokušava da izvrši plan igre. To je zajednički rad koji ste uložili. To mora da bude recipročno da bih pokušao da se razvijem. To je ništo na čemu ne želim da se zaglavim", rekao je Cicipas.

