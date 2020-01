Cicipas već izveo potez sezone?

Grčki teniser Stefanos Cicipas izveo je fenomenalan potez u dubl meču ATP kupa u Brizbejnu.

On se u paru sa Pervolarakisom sastao sa njemačkim dublom Kravjec/Mies.

Trenutno šesti igrač na planeti je već u prvom gemu ovog meča uspio da odigra toliko dobar bekhend da se specijalizovani kanal "Tennis TV" zapitao da li je to potez decenije?

Naime, nakon nedovoljno sigurnog smeča Miesa, Cicipas je uspio da stigne "nedostižnu" loptu i odigra bekhend pored mreže i nogu njemačkog tenisera čime je zaslužio velike ovacije publike u Brizbejnu.

Grci su ovaj meč izgubili na kraju poslije tri seta (6:3, 3:6, 15:17), a fenomenalan potez Cicipasa pogledajte u priloženom video-prilogu.

Shot of the decade (so far) @StefTsitsipas #ATPCup pic.twitter.com/U5baRLdlYs