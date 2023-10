Cicipas zaljubljen do ušiju: Paola je nova vizija života (VIDEO)

Grčkom teniseru Stefanosu Cicipasu ove sezone ne ide baš sjajno na terenu ali mu zato na emotivnom planu cvjetaju ruže.

Cicipas je u vez sa španskom teniserkom Paolo Badosom a toliko je zaljubljen da mu ne smeta što je ove godine osvojio tek jedan turnir (Los Kabos) i što je sa treće skliznuo na sedmu poziciju na ATP rang listi.

"Sanjam da Paula i ja jednog dana budemo prvi na svijetu, sanjam da oboje uspijemo“, istakao je Grk i dodao:

"Priznajem da poslednjih mjeseci nisam osvojio mnogo poena. Previše sam vjerovao u ono što sam ranije naučio. Mislio sam da mogu da trijumfujem ostavivši disciplinu po strani i fokusirajući se na talenat, ali tenis ne funkcioniše tako".

U toku je ATP turnir u Antverpenu (serija 250) na kojem je prvi nosilac na kojem ima velika očekivanja

"Promijenio sam neke stvari u treningu i osjećam da mogu da odigram dobru završnicu sezone. Veoma sam ambiciozan kada su u pitanju turniri u dvoranama. Nikada u životu nisam ovoliko trenirao", navodi Cicipas.

Oca Apostolasa je vratio u svoj tim i on mu je opet prvi trener.

"Zadovoljan sam jer sam se okružio pravim ljudima, nemam ni najmanje sumnje u to", naveo je Grk i opet počeo da pričao ljubavi.

Nikada mu nije bilo ljepše u životu.

"Susret sa Paulom mi je donio novu viziju života. Prije toga je bio samo tenis, tenis, tenis. On je bio jedino bitno, 24 časa dnevno, sedam dana sedmično. Tokom svih ovih godina moje mlade karijere, nisam proveo dovoljno vremena sa porodicom. Nekome to možda nije važno, ali je za mene ključno. I takvi momenti u životu traže vreme. Zato je fenomenalno što je Paula uz mene. Prolazim kroz najbolje momente u životu", kaže do ušiju zaljubljeni Cicipas.

Stefanos Tsitsipas made French fries for Paula Badosa ahead of the European Open Paula: “I approve.” pic.twitter.com/Zofh2hjWJN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 17, 2023

