Cicipas želi da skine Đokovića sa trona: To je sljedeći korak

Grčki teniser Stefanos Cicipas započeo je drugu nedjelju na mjestu broj 3 na ATP rang-listi.

On smatra da je to važno, a kao naredni korak vidi napad na sam vrh svjetskog teniskog karavana.

"Vidjeti sebe na trećem mjestu je značajno. To mi je bio cilj na početku sezone, a sada ću morati da ostanem na tom mjestu i neprestano osvajam bodove svake nedjelje. Mala je razlika između drugog i četvrtog mjesta", rekao je Cicipas i dodao:

"Prije nekoliko nedjelja sam se probudio u ponedjeljak i neko mi je rekao da sam stigao do trećeg mjesta na ATP rang-listi. Nisam znao koji je rezultat Nadal morao da postigne, jer nisam pratio priču, ali osjećao sam se dobro. Rangiranje je važno i odražava nešto. Sljedeći korak je broj 1 i nadam se da ću jednog dana uspjeti."

Cicipas je upitan šta mu je važnije, Grend slem ili mjesto broj 1 na listi.

"To je dobro pitanje. Sa Grend slemom imaš veće šanse da dođeš do broja 1. Osvajanje Grend slema može donijeti mnogo bodova, samopouzdanja i na kraju tu poziciju", istakao je on.

Cicipas trenutno ima 8.350 bodova. Medvedev je na "koti" 10.120, dok je Novak na vrhu sa 12.113 poena.

