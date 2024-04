Cicipasov het-trik titula u Monte Karlu

Grčki teniser Stefanos Cicipas pobijedio je u finalnom meču turnira u Monte Karlu Norvežanina Kaspera Ruda sa 2:0, po setovima 6:1, 6:4.

TSITSI AS 1, 2, 3 @steftsitsipas defeats Ruud 6-1 6-4 to win his THIRD #RolexMonteCarloMasters trophy! pic.twitter.com/Ehrf0Oi7mX