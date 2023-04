Cijena karte za "Srpska open" otišla do 19.000 maraka (FOTO)

BANJALUKA - Ulaznice za prestižni ATP turnir "Srpska open" koji se igra od 17. do 23. aprila u Banjaluci, puštene su prije samo dva dana u onlajn prodaju. One su brzo rasprodane, ali to nije spriječilo preprodaju karata čija cijena ide do nevjerovatnih 19.000 maraka.

Karte su se prodavale po danima, najjeftinije su bile one za početak turnira. Za prvi dan turnira cijena ulaznice bila je 13 KM, a za drugi dan 17 i 26 KM. Ulaznice za srijedu i četvrtak (19. i 20. april.) su bile 34 i 43KM. Oni koji su željeli da gledaju mečeve u petak morali su da plate 43 i 51 KM.

Dok za subotu i nedjelju, polufinalne i finalne dane turnira karte su bile najskuplje. Za polufinale je koštala 51 i 60 KM, a za finale 68 i 77 KM.

Mnogi su iskoristili brzu kupovinu, uzeli više karata, pa se one sada preprodaju po visokim cijenama, za sada je rekord 19.000 maraka.

Prilikom onlajn kupovine ulaznica "redovi" bili su ogromni, a oni koji su imali sreće i bili najbrži sada gledaju kako da zarade na svojoj spretnosti.

Ljudi idu toliko daleko u potrazi za "kartom viška" da je jedan gospodin odlučio je da napravi "neodoljivu ponudu“ za mogućnost gledanja Novaka Đokovića i drugih teniskih zvijezda uživo u Banjaluci..

On je na popularnom sajtu za prodaju i kupovinu "Olx" objavio da prodaje ulaznice za Srpska open ali i golfa 7.

"Na prodaju dvije karte za treći dan turnira Srpska Open. Uz kupovinu karata na poklon dobijate vozilo Volkswagen Golf 7, 1.6, 77kw, 2013 godina", stoji u oglasu.