Čilić: U 2018. cilj grend slem trofej

Hrvatskom teniseru Marinu Čiliću plasman u finale Australijen opena i treća pozicija na ATP rang-listi dali su dodatno samopouzdanje dok kuje planove za nastavak sezone.

Po dolasku iz Australije u Hrvatsku ponovio je da mu je jedna od želja da bude prvi teniser svijeta, a to će pokušati dostići ove sezone.

"Veliki uspjeh je to što sam napravio u posljednjih nekoliko mjeseci, ali veliki cilj za ovu sezonu i dalje ostaje osvajanje grend slema. Ultimativni cilj je dolazak na prvo mjesto ATP rang-liste, što bi bio veliki uspjeh", rekao je Čilić.

On ima jednu grend slem titulu i to onu sa US opena 2014, 2017. je igrao finale na Vimbldonu, a prošle sedmice na Australijen openu u Melburnu, gdje je poražen od drugog tenisera svijeta Rodžera Federera.

Ipak, nema puno vremena za razmišljanje o Australijen openu, jer ga u Osijeku od 2. do 4. februara očekuje nastup za repretentaciju u prvom kolu Svjetske grupe Dejvis kupa protiv Kanade.

"Imamo odličnu mladu, prespektivnu i motiviranu ekipu, tako da mislim da u ovoj godini možemo napraviti puno. Kompletnija smo ekipa od Kanade, iako su i oni dosta dobri", rekao je Čilić, dodajući da će uraditi sve da se što prije oporavi od naporne dvije sedmice na Australijen openu i spreman dočeka duel.