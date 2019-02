Čilić eliminasan na startu Dubaija

Hrvatski teniser Marin Čilić eliminisan je na startu ATP turnira u Dubaiju, pošto je u tri seta izgubio od Francuza Gaela Monfisa.

Čilić, treći nosioc u Emiratima, odigrao je solidan meč, ali je Monfis zasluženo slavio – 6:3, 4:6, 6:0.

Monfis je ovom pobjedom pokazao da se nalazi u sjajnoj formi, pošto je u Dubaji došao sa titlom iz Roterdama, koju je osvojio prethodne nedjelje.

Čilić je relativno lako dopustio Francuzu da dođe do prvog seta jer mu je bilo potrebno svega 34 minuta (6:3).

Tokom drugog perioda igre gledali smo ujednačenu borbu, a hrvatski teniser je uspio da poslije pedeset minuta dođe do izjednačenja (6:4).

U trećem setu postojao je samo jedan teniser – Monfis nije izgubio niti jedan gem i s nulom prolazi u drugo kolo (6:0).

Francuz će tamo igrati protiv iskusnog Markusa Bagdatisa, koji je pobijedio Mohameda Safvata.

Another seed falls as @Gael_Monfils defeats No. 3 Marin Cilic 6-3 4-6 6-0 @DDFTennis