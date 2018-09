Čilić poslije "maratona" sa De Minaurom u osmini finala

Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u osminu finala US Opena. On je u veoma uzbudljivom meču slavio protiv Australijanca Aleksa De Minaura u pet setova 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

"Maratonski" okršaj dvojice tenisera trajao je četiri sata i dva minuta, a Hrvat je uspio da se vrati poslije zaostatka 2:0 u setovima.

Čilić je bolje započeo duel, i nakon dvije spašene brejk lopte uspjeo da povede 2:0.

Ipak, mladi De Minaur, 45. teniser svijeta, ekspresno je uzvratio brejkom a kasnije napravio još jedan, za trijumf u setu od 6:4.

U istom sitilu, Australijanac nastavlja i u drugom setu, nakon dva brejka poveo je sa 4:1, Čilić je uspio da vrati samo jedan brejk, pa je bilo 2:0 u setovima (6:3).

Hrvat je bolju partiju pružio u trećem setu, u kome je bilo 6:3.

To a 4th we go!@cilic_marin takes the 3rd 6-3 over De Minaur and the fans in Louis Armstrong Stadium are getting their money’s worth tonight...#USOpen pic.twitter.com/OeD5QlbC7C