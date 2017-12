Čilić raskinuo saradnju sa Bjorkmanom

Najbolji hrvatski teniser Marin Čilić i švedski trener Jonas Bjorkman prekinuli su međusobnu saradnju koja je trajala 16 mjeseci, objavio je u petak šesti teniser svijeta u pisanom saopštenju.

"Imali smo odličnih rezultata tokom tog razdoblja i izgradili sjajan odnos. Bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi s Jonasom. Želim zahvaliti Jonasu na naporu koji je uložio i poželjeti mu sve najbolje, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu", stoji u kratkoj izjavi Marina Čilića koji će opširnije o toj temi pričati na konferenciji za medije koju je najavio za srijedu 13. decembra u Zagrebu.

Bjorkman je na mjesto Čilićevog trenera došao nakon Marinovog prekida saradnje s Goranom Ivaniševićem u julu prošle godine. Tokom saradnje s 45-godišnjim Bjorkmanom, Čilić je osvojio prve naslove na turnirima Masters 1000 i ATP 500 serije. Oba trijumfa su bila u 2016. godini, kad je osvojio naslov na Mastersu u Sinsinatiju i podigao pobjednički trofej u Baselu.

Godina na izmaku bila je prva puna u kojoj su se trebali vidjeti rezultati zajedničkog rada. Početak sezone nije bio dobar, jer je Čilić na prvih sedam turnira ostvario svega šest pobjeda, ispao u 2. kolu Australian Opena te poražen u prvom nastupu na turnirima im Masters 1000 serije u Indian Velsu i Majamiju. S prelazom na zemljanu podlogu najbolji hrvatski teniser počeo je ostvarivati bolje rezultate te je do nastupa na US Openu samo na turniru Rimu zaustavljen prije četvrtfinala, a u Istanbulu je osvojio svoj 17. ATP naslov.

U Roland Garrosu je stigao do četvrtfinala, a najbolje rezultate postigao je na travnatoj podlozi. U Queen's Clubu je u poražen u finalu od Španca Felisiana Lopeza, a u Wimbledonu je stigao do svog drugog Grand Slam finala u karijeri u kojem je poražen od Rodžera Federera. Krajem oktobra Čilić se popeo do četvrtog mjesta na ATP listi, što mu je bio najbolji renking u karijeri.

Na njemu se zadržao dvije sedmice. Imao je priliku dogurati i do trećeg mjesta, ali je na završnom turniru sezone ATP Finalu u Londonu ostao bez ijedne pobjede u tri meča u skupini pa je 2017. završio kao šesti teniser svijeta, baš kao što je to bio slučaj i godinu prije.