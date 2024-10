Čilić se ekspresno oprostio od Mastersa u Parizu

Hrvatski teniser Marin Čilić poražen je u prvom kolu ATP Masters 1000 Parizu od 20-godišnjeg Francuza Artura Filsa 6:7(5),4:6.

Čilić (ATP-201.) je poražen nakon 96 minuta borbe s 20. igračem svijeta, a svoje prilike propustio je u prvom setu. Kod 6:5 Marin je servirao za set, ali je potom na svoj početni udarac dobio samo jedan poen. U taj-brejku je stigao Filsovo vodsto od 5:1, poravnao na 5:5, ali više od toga nije išlo.

U drugom setu Francuz je poveo s 4:0, a Čilić uspijeva vratiti jedan izgubljeni servis i dolazi na 3:4, da bi Fils ubacio u brzinu više i dobio meč, prvi međusobni ove dvojice tenisera.

Čilić je zabio sedam asova uz 53 posto prvog servisa, a realizirao je dvije od četiri break-lopte, dok je Fils iskoristio sve tri ponuđene šanse za gem. Oba igrača imali su po 17 vinera, a Marin je imao devet neprisiljenih grešaka više.

Ćiliću do kraja sezone preostaje još nastup sljedeće sedmice na ATP turniru u Beogradu.

In his Fils Arthur Fils defeats Cilic to become the youngest Frenchman to record a main draw win in Paris since Gasquet in 2006#RolexParisMasters pic.twitter.com/QeE1byRfxt