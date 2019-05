Čilić se otrovao hranom i predao, Ðoković u polufinalu

​Najbolji teniser sveta Novak Ðoković bez borbe se plasirao u polufinale Mastersa u Madridu, jer mu je Hrvat Marin Čilić predao meč zbog bolesti.

Čilić je na svom Twitteru objasnio da se otrovao hranom i zato se povukao sa meča koji je trebalo da počne danas tačno u podne.

Ðoković u polufinalu čeka pobjednika meča između Rodžera Federera (Švajcarska) i Dominika Tima (Austrija).

Masters u Madridu igra se za nagradni fond od 6.408.230 evra.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.