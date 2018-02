Čilićev otac otkrio zašto Marin igra za Hrvatsku, a ne za BiH

Marin Čilić je nakon finala Australian Opena treći teniser svijeta, ali na tome se ne planira zaustaviti. Cilj mu je preskočiti dvojicu najvećih - Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Marinov otac Zdenko uvjeren je da bi najbolji hrvatski teniser to i mogao ostvariti.

- Vremena su se malo promijenila, nisu to oni Federer i Nadal otprije nekoliko godina. Mislim da su sada Marinu na dohvat ruke i da on to može. Mlađi je i u tome je njegova prednost. Nadam se da će ih preskočiti ove godine, rekao je Zdenko.

Marin, rođen u Međugorju, prvo je nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zašto je kasnije izabrao Hrvatsku?

- U tim počecima mi smo s Dodigom bili inicijatori osnivanja Teniskog saveza BiH. Udružili smo se i to je dobro funkcioniralo, BiH je tada uz Marina imala nekoliko talentiranih tenisača. S 12 godina igrao je za reprezentaciju BiH do 14 godina, ali u jednom trenutku je bilo jasno da se mora krenuti dalje, da on više ne može ostati u Bosni i Hercegovini.

Stigla je ponuda HTS-a pa porodica Čilić više nije sama morala snositi toliki dio troškova za Marinova putovanja na turnire.

- U Hrvatskoj smo dobili bolje uvjete i mislim da se nisam prevario. Iz ove perspektive, teško je reći bi li on bio treći tenisač svijeta da je ostao u BiH. Svatko ima svoj put, mi smo izabrali ovaj i mislim da nismo pogriješili, rekao je Zdenko i dodao da prati bosanskohercegovački tenis da u najboljem bh. teniseru Damiru Džumhuru vidi TOP 10 potencijal.

(avaz)