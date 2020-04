Sten Vavrinka imao je vrlo osetljivo pitanje za Novaka Đokovića tokom Instagram razgovora.

Švajcarca je zanimalo kako mentalno podnosi to što publika uglavnom navija protiv njega kada igra sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Prvi reket svijeta detaljno se posvetio ovom pitanju i pojasnio kako se osjeća u tim momentima.

"Nije lako. Ali, dokle god osećam da me poštuju, navijaju za mog rivala, a mene poštuju, ja sam okej sa time. Ali čim osetim da više nema poštovanja, postajem emotivan. Znam da te reakcije koje pokazujem prema publici obeležavaju moju karijeru i nisam ponosan na to. To nije nešto čime podržavam sebe da uradim, jer sam svestan da nije potrebno da reagujem tako", rekao je Novak.

"Ali svi smo emotivni, sami smo na terenu, znaš i sam, i nemamo nikoga na koga možemo da se oslonimo i to nas čini čvršćim mentalno", dodao je srpski as.

Vremenom je naučio da se izbori sa tim situacijama.

"Ranije, mečevi protiv Rodžera i Rafe, bili su teški za mene. Osećam da nije fer, da bih morao da imam više podrške. Potrošim mnogo više energije da se izborim sa time. Ali sa iskustvom u tim situacijama, naučio sam da prihvatim to i sada uspevam da pronađem više energije za dešavanja na terenu i da to pretočim u kvalitetne udarce“, odgovorio je Đoković.

Potom se na ekranu pojavio i mali Stefan, koji je pozdravio Vavrinku i poželeo da igra tenis sa njim.

