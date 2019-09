Ćorić: Nikoga ne mrzim, ali zaista želim pobijediti Đokovića

Hrvatski teniser Borna Ćorić je izjavio da mu je velika želja da pobijedi Novaka Đokovića.

Oni su se dosad sastali tri puta i najbolji igrač svijeta je upisao tri pobjede.

"Ne postoje igrači koje mrzim, ali zaista želim pobijediti Đokovića. To nikada nisam uradio, nisam osvojio ni set protiv njega. To mi je najveća želja, trudit ću se da to ostvarim", naveo je Ćorić.

On je istakao da je u proteklom periodu igrao na velikom broju turnira i da je više bio fokusiran na svoju poziciju na ATP listi nego na poboljšanje igre.

"Prerano je bilo za mene da toliko igram. Sada više treniram. Svi pravimo greške, to što sam radio je bila greška, ali učim iz svega toga", istakao je Ćorić.