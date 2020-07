Ćorić branio Đokovića, pa izazvao gnjev Kirjosa

Australijski teniser Nik Kirjos oštro je odgovorio hrvatskom teniseru Borni Ćoriću.

Kirjos se osvrnuo na stav koji je zauzeo Ćorić povodom kritika dobijenih od Australijanca.

Borna je prokomentarisao Nikov stav prema učesnicima Adrija tura, koje je kritikovao zbog neodgovornog ponašanja usred pandemije.

Podsjetimo, Ćorić je, uz Grigora Dimitrova, Novaka Đokovića i Viktora Troickog, jedan od nekolicine učesnika tog takmičenja koji su bili zaraženi korona virusom.

"Pročitao sam šta je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da neko drugi očitava lekcije, možda bih i razumio, ali baš Kirjos… Nekako to nije realno", rekao tada Ćorić.

Kirjos je oštro odgovorio.

"Trebalo bi da te je briga. Da li imaš kamenje u glavi? Naravno da možeš da podržiš svoje ortake, ali ja samo pokušavam da ih natjeram da budu odgovorni. Kada sam rekao to što sam rekao nisam se ni pretjerano 'iscimao'. Oni su teniseri, oni nisu posebni. Kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0", napisao je Kirjos.

