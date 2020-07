Ćorić i Kirjos zaratili: "Da li si pijan"

Imamo novi "rat" u teniskoj svjetskoj javnosti, a glavni akteri su Borna Ćorić i, ko drugi nego - Nik Kirjos.

"Sve mogu da razumijem, ali da mi on drži lekcije" Ćorić branio Đokovića, pa izazvao gnjev Kirjosa

Najprije je hrvatski igrač komentarisao dešavanja na "Adrija turu", a potom i reakcije Australijanca na kritike koje je uputio Novaku Đokoviću, Aleksandru Zvervu i drugim učenicima takmičenja.

Naravno da je Kirjos reagovao na to i stavio znak pitanja o inteligenciji Ćorića uz komentar: "Da li imaš kamenje u glavi?"

Zbog toga se ponovo oglasio Ćorić, ovog puta direktno Australijancu.

"Stvarno, Kirjos? Govoriš mi o ponašanju? Da li ti je stvarno dosadno ili si pijan i popio puno pića?", napisao je Ćorić.

Nema sumnje, ubrzo će stići novi Kirjosov odgovor.

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much ?