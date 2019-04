Ćorić o Kirjosu: I ja bih, da mogu

Hrvatski teniser Borna Ćorić govorio je o ponašanju i karakteru australijskog kolege Nika Kirjosa.

Ćorić je rekao da ne zamjera Kirjosu na ponašanju koje je teniska javnost nerijetko kritikovala.

"On dobija svu pažnju i to je normalno, jer izvodi udarce koji su nevjerovatni. To je njegov stil tenisa, on je takav i ti je potpuno okej za mene. Da ja mogu tako da igram, da izvodim takve udarce i servise i pritom budem totalno opušten, možda bih privukao isto toliko pažnje. Nemam problem s time", rekao je Ćorić.

Borna je u osmini finala Majamija pobijedio Kirjosa sa 2-1 u setovima, a u tom meču Australijanac je izveo nekoliko veoma atraktivnih udaraca. Bornu su upitali da li misli da je Kirjosovo ponašanje u nekim trenucima neprofesionalno.

"Da li je to ponižavajuće? Saglasan sam da možda jeste u nekim poenima, ali ja se ne obazirem na to. To me ne zanima i ne interesuje me šta on radi u mečevima koje ne igra sa mnom".

Hrvatski teniser priznaje da je u dobrim odnosima sa Nikom.

"Odigrali smo četiri međusobna duela i nikada nisam imao probelm sa njim. On je veoma dobar dečko. Van terena mi uvijek kaže ćao i iskreno nemam nikakav problem sa njim. Neki imaju i slažem se da njegovo ponašanje može biti frustrirajuće. Ali, ja se jednostavno tako ne osjećam", dodao je Borna.