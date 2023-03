Ćorić poražen od Medvedeva, izgubio 21 poen u nizu

Borna Ćorić poražen je u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Dubaiju. Bolji od hrvatskog predstavnika, bio je sedmi igrač svijeta Danil Medvedev.

Ruski teniser ušao je u meč noseći ulogu favorita, obzirom kako je u prethodna dva tjedna osvajao turnire u Rotterdamu i Dohi.

Ćorić je meč izgubio u dva seta rezultatom 6:3 i 6:2.

Borna je solidno otvorio meč, no izgubio je servis nakon velike borbe u trećem gemu, a do kraja seta nije došao do brejk lopte.

Početak druge dionice za Ćorića je bio odličan, obzirom kako je otvorio breakom te poveo s 2:0, no Medvedev je ubacio u brzinu više, te meč završio s 21 poenom u nizu.

Medvedev će u polufinalu igrati protiv prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića.

