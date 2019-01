Ćorić preokretom izbacio Krajinovića

Srpski teniser Filip Krajinović poražen je sa 3-1 od Hrvata Borne Ćorića u trećem kolu Australijan opena.

Ćorić je ostvario pobjedu rezultatom 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 poslije nešto više od dva i po časa igre i plasirao se u osminu finala.

Krajinović je odlično počeo duel i bio znatno bolji rival na terenu, ali je u nastavku kontrolu preuzeo Ćorić, odbranio se od nekoliko naleta Filipa i uspio da na kraju bez većih problema pobijedi.

Srpski teniser je prvi set odigrao na jako visokom nivou. Ritern mu je bio odličan i samim tim došao je do dva brejka, a na kraju i ubjedljivog prvog seta u svoju korist.

U nastavku je uslijedilo "dizanje" nivoa igre Ćorića i jedan lak gem u kojem je napravio brejk. Filip nije imao šanse da dođe do izjednačenja sve do kraja drugog dijela igre, kada je došao do dvije vezane brejk prilike. Ipak, Hrvat je tada odservirao nekoliko snažnih servisa, pogodio par linija i izjednačio na 1-1.

U trećem setu ništa nije razdvajalo Srbina i Hrvata sve do sedmog gema. Tada je ponovo pao Krajinović i servirao jako loše, što je Ćorić iskoristio. Iako je Krajinović spasao dvije brejk prilike u tom gemu nije uspio da izdrži i pretrpio je novi brejk, a do kraja seta nije imao priliku da se vrati u isti.

U četvrtom setu sve se "raspalo" za srpskog igrača. Pretrpio je jedan brejk, ali odmah nakon toga imao priliku da istom mjerom uzvrati rivalu. Ćorić je kod dvije brejk prilike pogodio as i servis viner, što je izuzetno iznerviralo Filipa.

On je pretrpio novi brejk i tada se već vidjelo da je taj gem bio početak kraja za srpskog tenisera u ovom meču, ali i na cijelom Australijan openu. Imao je Filip priliku da se eventualno totalno vrati u meč kada je oduzeo servis Borni na 5:2, ali je već u narednom gemu pretrpio brejk.

Hrvatski teniser će u narednoj rundi igrati sa boljim iz duela Luka Puj – Aleksej Popirin.

(B92)