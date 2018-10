Ćorić "razbio" Federera u polufinalu Šangaja, sa Đokovićem za titulu

Hrvatski teniser Borna Ćorić odigrao je možda i najbolji meč u karijeri, savladao Rodžera Federera i plasirao se u finale Mastersa u Šangaju.

Ćorić je odigrao kao u transu protiv branioca titule, slavio rezultatom 6:4, 6:4 i došao do prvog finala iz serije 1.000 u karijeri.

Tamo ga čega najbolji srpski teniser Novak Đoković koji je deklasirao Aleksandera Zvereva, prepustivši mu samo tri gema.

Momak rođen u Zagrebu je tako potvrdio da ne leži Federeru jer ga je dobio drugi uzastopni put i izjednačio na 2-2 u međusobnim duelima. Prethodno je to učinio u finalu turnira u Haleu prije nekoliko mjeseci na travi, a sada i na brzom betonu u kineskom gradu.

Na početku duela Ćorić je izabrao da prima servis i to se ispostavilo kao dobra taktika – Federeru nije funkcionisao servis, brzo je došao do tri vezane brejk šanse i potom do prednosti.

Tada je počeo nevjerovatan set mladog Hrvata koji je u sljedećih dvadesetak minuta igrao kao u transu. Sve je vraćao, servis i forhend su mu funkcionisali savršeno i nije dozvoljavao ni najmanju šansu rivalu.

S druge strane, Federer nije imao pravi ritam – na bekhendu je bio nesiguran, zbog čega je morao forhendom više da rizikuje, a to je rezultiralo velikim brojem grešaka. Nije uspio ni do brejk šanse da stigne, pa je Borna poslije 43 minuta poveo u setovima.

Nije mnogo bolje počeo ni drugi dio igre, ponovo ga je otvorio Švajcarac početnim udarcem, ali je brzo gubio strpljenje u razmjenama i kod 30:30 je Ćorić dobio fantastičan poen defanzivom. Uslijedio je udarac ramom koji odlazi daleko iza linije i to je brejk na startu drugog seta.

Nikako nije uspijevao igrač iz Bazela da parira u gemovima u kojima je bio na riternu, dok se u nekoliko navrata suočavao sa brejk šansama. Ipak, izvukao se u dva gema i nije dozvolio Zagrepčaninu da prelomi meč u svoju korist.

Ipak, Borna nije posustao i uspio je da završi posao poslije nešto više od 80 minuta.

Na kraju, imao je impresivnu statistiku sa 19 direktnih poena i samo 13 neiznuđenih grešaka, dok je Federe bio u minusu – 19:24.

Biće to treći duel Srbina i Hrvata, a Đoković je do sada ostvario oba trijumfa.

(B92)