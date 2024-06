Čovjek od čelika: Novo čudo Novaka Đokovića

Najbolji je svih vremena i tačka.

Večeras je napravio novo čudo koje će se dugo prepričavati. Bio je povrijeđen i na koljenima, ali je onda priredio nešto što se rijetko viđa. I to ponovo nakon više od četiri po sata igre.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se večeras u četvrtfinale Rolan Garosa. Branitelj titule je u osmini finala na “Filip Šatrijeu“ poslije još jedog čudesnog preokreta savladao 27. igrača svijeta Argentica Fransiska Serundola sa 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 .Novak je u ovom meču od drugog seta imao povredu koljena, ali uprkos bolovima je uspio da izdrži i dođe do još jedne epske pobjede.

Današnjim trijumfom srpski as postao je vlasnik još jednog rekorda. Ovo je bila 370. pobjeda u glavnim žrijebovima grend slem turnira. Do danas je dijelio to prvo mjesto sa Rodžerom Federerom koji je ostao na 369, tako da je sada usamljenom i na ovoj vječnoj listi.

Nakon drame protiv Musetija, Novak je morao da igra još jedan maraton, a sve zbog povrede koja je vratila Argentinca u igru. Meč je ukupno trajao četiri sata i 35 minuta.

U prvom setu smo vidjeli rapsodiju srpskog tenisera. Istina prvi je zaprijetio Argentinac koji je imao dvije vezane brejk lopte u trećem gemu, a nakon što je to u svom stilu spasao, u nastavku potpuna dominacija. Uslijedila su dva brejka tako da je čini se da pola snage stigao do prvog seta koji je trajao 40 minuta.

Đoković je sve zabrinuo poslije trećeg gema u drugom setu. Tada je tražio medicinski taj-maut zbog problema sa koljenom desne noge. Pri masaži doktora Novak je imao bolne grimase, no morao se brzo vratiti na teren. Dobio je tablete i bilo je potrebno vrijeme da one djeluju.

Odmah je to pokušao iskoristiti Serundolo koji je ima dvije brejk lopte za 3:1, ali Novak se izvukao iz neugodne situacije. Ipak, ubrzo je Novak ponovo tražio pomoć i masažu. Definitvno je imao problema, što se moglo vidjeti i na terenu. jer se i u narednom servis gemu suočavao sa brejk loptama, čak četiri je spasao i poravnao na 3:3. Žalio se i na klizav teren, zbog kojeg se i povrijedio.

Problemi sa servisom nastavljeni su i kod rezultata 3:4. Serendulo je imao novu brejk loptu, čak 11 u meču, ali čudesni Novak opet spektakularno dolazi do 4:4. Već tada je bilo vidljivo da se Đoković bolje kreće. Uslijedio je novi gem za Argentinca, ali i konačno lagan servis gem za Srbina. Ipak, u 12. gemu Novak pravi četiri velike greške, Argentinac pravi brejk i osvaja drugi set sa 7:5.

Na krilima osvojenog drugog seta opušteni Argentinac je nastavio u istom ritmom i početkom trećeg. Novak je bio stegnut, tako da smo odmah vidjeli brejk Serundola za 2:0, a potom i potvrdu brejka. Do kraja seta Nole nije imao prilika da uzvratio brejkom, a samim time treći set je pripao Serundolu sa 6:3.

Đoković je odmah tražio novu medicinsku pomoć. Popio je nove tablete i bilo je pitanje da li se u ovakvom stanju može vratiti u meč. Serundolo brejk pravi u petom gemu četvrtog seta. Poveo je 3:2, a zatim i potvrdio brejk. Činilo se da je gotovo, no Novak uz veliku podršku navijača vraća brejk i dolazi do 4:4. Tada se pojavila nada da može do preokreta. Po njegovim pokretima, a onda i čuvenim uzvikom idemo se vidjelo da može.

Poveo je sa 5:4, ali Argentinac iako pod pritiskom je odservirao za 5:5. Uslijedila je drama, prvo Serundolo ne koristi brejk loptu, a onda u narednom gemu Novak ima dvije vezane set lopte. iste nije iskoristio, ali jeste onu četvrtu za veliki povratak u meč.

U petom setu bol je popustila, ali i ne Novak koji odmah stiže do brejka. Imao je 2:0, Serundolu je bio na konpcima, ali i takav vraća brejk za 1:2. U narednom gemu Novak je pao, svi su utrnuli, ali je prošao bez posljednica. Taj gem pripao je Argentincu koji je poravnao na 2:2.

Trenutak odluke se desio u osmom gemu u kojem je Argentinac imao 40:0, ali mu je Nole ukrao gem i došao do 5:3 i priliku da servira za meč. Naravno da je iskoristio tu priliku i došao do veličanstvene pobjede.

U četvrtfinalu će se Novak sastati protiv boljeg iz meča Kasper Rud – Tejlor Fric koji će na teren nešto kasnije.

