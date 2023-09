Crnogorski analitičar zatražio da se Đoković doživotno izbaci iz tenisa (FOTO)

PODGORICA - Ljubomir Filipović, crnogorski politički analitičar, ponovo je napao Novaka Đokovića. Poznat je po tome što često atakuje na najboljeg tenisera planete.

Najbolji teniser svijeta, Đoković, objavio je fotografiju koja je nastala ispred Hrama Svetog Save.

Na njoj su scene gdje su građani Srbije palili svijeće i odali počast nastradalima na Kosovu i Metohiji.

Ljubomiru Filipoviću je to zasmetalo i oglasio se na društvenim mrežama, prenosi "Sportal".

"Đoković treba doživotno da bude izbačen iz tenisa. Ako ne izbačen, onda posramljen od strane normalnih ljudi ovog svijeta. Pridružio se srpskoj propagandi, predstavlja teroriste kao heroje" napisao je on.

Dotični je poznat kao čovjek koju je svoju netrpeljivost prema Novaku Đokoviću i prije pokazivao.

Đoković should be banned from tennis for life. If not banned than shunned by the normal people of the world. He is now joining Serbian state propaganda which is trying to portray terrorists as heroes. pic.twitter.com/4EIe2gfcUA