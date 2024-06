Čudesna Iga po četvrti put osvojila Rolan Garos

Najbolja teniserka svijeta Iga Švjontek po četvrti put u karijeri je osvojila Rolan Garos.

Poljakinja je do treće vezane titule u Parizu stigla danas nakon što je u finalu savaldala Italijanku Jasmine Paolini sa 6:2, 6:1. Ovo je za Igu bila peta gren slem titula u karijeri, jer ima i pehar sa US Opena 2022. godine. Sa 23 godine i osam dana najmlađa je koja je stigla do četiri trofeja Rolan Garosa.

Finale nije bilo dostojno finala, jer je Poljakinja u ovom trenutku daleko od svoje konkurencije. Italijanka koja je ostvarila uspjeh karijere plasmanom u prvo gren slem finale nije mogla da parira Igi koja je i ove godine priča za sebe. Sada Poljakinja ide u napad na Vimbledon i Olimpijake igre.

Sutra je na programu muško finale između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.