Čudesna Tea Kovačević ponovo ostavila sve bez teksta

Trinaestogodišnja teniserka iz Gradiške, Tea Kovačević nastavila je dominaciju i u ovoj godini.

Jedna od najtalentovanijih igračica u Evropi superiorno je osvojila titulu prvaka BiH u U-14 kategoriji. Ona je na prvenstvu BiH koje je održano u Sarajevu još jednom sve impresionirala svojim igrama, koje ponekad ostavljaju bez teksta. Do šampionske titule stigla je tako što je na cijelom prvenstvu izgubila samo jedam gem i to u finalnom meču protiv Ede Lare Šačirović. Tea je u finalu slavila sa 6:0, 6:1. Predhodno je sa maksimalnim rezultatom slavila protiv Nikoline Kovačević, Ane Supić i Nee Dujso.

Podsjetimo, Tea je u 2022 godini osvojila prvenstvo BiH u kategorijama do 12, 14 i 16 godina starosti. Inače, čudesna djevojčica iz Gradiške je najbolje plasirani junior u Evropi 2010. godišta, na rang listama Tenis Evrope U14 i U16 kategorijama. Naime, Tea se, na najnovijoj rang listi Tenis Evrope U14 kategorije, nalazi na 91. mjestu, a ispred nje nema nikog iz 2010-og godišta. U muškom dijelu turnira za juniore (U-14) titulom se okitio Mahir Butković koji je u finalu bio bolji od Danina Šaćiragića sa 3:6, 6:2, 6:2.

Kada je u pitanju omladinski tenis, treba izdvojiti i uspjeh Amajle Kadrić koja je došla do naslova na prestižnom tuniru "Dubai Bowl 2023" u kategoriji do 10 godina. Članica Teniskog kluba Bosna iz Sarajeva je u finalnom meču turnira iz serije "TEN-PRO Global Junior Tour" na kojoj se takmiče najtalentovaniji teniseri i teniserke svijeta savladal Ruskinju Arinu Čurajev sa rezultatom 6:4, 6:0. Amajla je trenutno prva i na rang listi teniskog saveza Bosne i Hercegovine do 10 godina.