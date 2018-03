Čudesni Borna Ćorić u polufinalu

Hrvatski teniser Borna Ćorić plasirao se u polufinale Indijan Velsa, nakon što je savladao Kevina Andersona u tri seta (2:6, 6:4, 7:6 (3)) nakon dva sata i 22 minute velike borbe.

Ćorić je tako postao prvi hrvatski teniser koji se u posljednjih osam godina probio do polufinala prvog turnira Masters 1.000 serije u sezoni. Posljednji kojem je to uspjelo bio je njegov današnji menadžer Ivan Ljubičić, koji je 2010. godine u Indijan Velsu osvojio najveći pojedinačni naslov u karijer.

Ćorić če u polufinalu igrati protiv najboljeg tenisera današnjice Rodžera Federera, u čijem trenerskom timu se nalazi Bornin menadžer Ivan Ljubičić, ali ga nema u Indijan Velsu. Federerov suparnik u četvrtfinalu bio je Koreanac Hjeon Čung.

Borna u meču protiv Andersona još jednom pokazao svoj borbeni duh i sa dva preokreta stigao do velike pobjede. Borna se prvo oporavio od uvjerljivog gubitka prvog seta, a potom je u odlučujućem setu nadoknadio brejk zaostatka (2:4) te u taj-brejku slomio otpor Južnoafrikanca za svoj najbolji rezultat na turnirima iz Masters 1.000 serije.

Dosadašnji najbolji uspjeh hrvatskog tenisera je četvrtfinale na prošlogodišnjem turniru u Madridu i u Sinsinatiju 2016. godine, kad je zbog povrede koljena morao da preda četvrtfinalni meč sunarodniku i kasnijem pobjedniku Marinu Čiliću.

A first ever Masters 1000 semifinal spot! @borna_coric downs Anderson 2-6 6-4 7-6(3) in a thrilling opening QF#BNPPO18 pic.twitter.com/Vp6T5VTbwv