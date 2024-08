Čudo u Montrealu: Popirin srušio Rubljova za prvu masters titulu

Australijski teniser Denis Popirin pobjednik je Mastersa u Montrealu.

On je u dva seta 6:2, 6:4 savladao ruskog tenisera Andreja Rubljova i tako je stigao do svoje prve velike titule u karijeri.

Popirin je poslije ove velike pobjede stigao do svog najvećeg renkinga u karijeri, pa je se sada nalazi na 23. mjestu na ATP listi.

"Nevjerovatno mnogo mi znači ovakav uspjeh. Ovo je dokaz da se sav naporan rad koji sam uložio sve ove godine isplati".

"Sigurno najbolja nedjelja u mojoj karijeri, ne samo zbog titule nego i zbog imena tenisera koje sam pobijedio".

Masters 1000 has a nice ring to it @AlexeiPopyrin99 claims the biggest title of his career with a 6-2 6-4 victory over Rublev. @OBNmontreal | #OBN24 pic.twitter.com/8j2g0xGCnc