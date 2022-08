Čuveni Forbs stao uz Ðokovića: To je birokratska besmislica

Američki milioner i glavni urednik čuvenog biznis magazina Forbs, Stiv Forbs, izjavio je da je birokratska besmislica to što vlasti u SAD ne dozvoljavaju Novaku Ðokoviću da se takmiči na posljednjem grend slemu u sezonu US openu.

Forbs se nadovezao na izjave legendarnog američkog tenisera Džona Mekinroa, koji je izjavio da bi Ðokoviću morali da dozvole da igra u Njujorku.

"Mekinro je u pravu kada napada vlast koja brani čovjeku, koji je osvojio 21 grend slem, da igra na US openu samo zato što nije vakcinisan. To je primjer birokratske besmislice", napisao je Forbs na Twitteru.

Tennis legend John McEnroe rightly slams US government barring 21-time grand slam winner Novak Djokovic from competing in US Open because he isn’t vaccinated against Covid-19. An example of bureaucratic bs.