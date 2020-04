Čuveni analitičar otkrio istinu o Novaku i Rodžeru

Krejg O'Šenesi, nekadašnji analitičar Novaka Đokovića, analizirao je procenat osvojenih poena u zavisnosti od toga koliko se dugo igrao poen.

Vlada uvreženo mišljenje da Švajcarcu Rodžeru Federeru više odgovaraju kraće razmjene, jer igra ultranapadački tenis u kojem želi što prije da završi poen, dok je Novak više taktičar i u dugim razmjenama uglavnom izlazi kao pobjednik.

Ovu teoriju oborio je argumentima i procentima Krejg O'Šenesi, nekadašnji analitičar Novaka Đokovića,

"Sigurno mislite da Nole je značajno dominantniji u razmjenama koje imaju devet ili više udaraca, dok je sa druge strane Rodžer je bolji u onim kraćim od 0-4. Da li ste u pravu? Pa, niste. Evo i zašto", piše O'Šenesi.

Australijanac je uzeo period od 2018. do 2020. i statistika je sledeća:

Od 0 do 4 udaraca:

Rodžer Federer = 53,75% (4,816/8,960) Novak Đoković = 53,24% (4,382/8,184)

Federer je bolji za svega 0,21.

Od 5 do 8 udaraca:

Novak Đoković = 55,51% (2,086/3,758) Rodžer Federer = 53.27% (1,840/3,454)

Đoković ima prednost od 2,24.

Devet i više udaraca:

Novak Đoković = 54.63% (1,404/2,570) Rodžer Federer = 54.53% (806/1,478)

#DJOKOVIC v #FEDERER You think... * Nole is significantly more dominant in 9+ shot rallies. * Rog slays much more in 0-4 shot rallies. Are you right? Nope. Read my @Infosys #atp analysis. Click below, then Apr 12 link https://t.co/sJq6CMjuGx pic.twitter.com/kDQNv9eN9r