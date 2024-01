Da li Rafael Nadal može da igra i iduće godine

Španac Rafael Nadal je propustio prvi grend slem sezone u Melburnu, ali polako se vraća.

Na pitanje kakve su opcije da 2024. ne bude posljednja za Nadala, njegov trener Karlos Moja je rekao:

"Da, što da ne? Mislim da je Rafa to rekao i u drugim intervjuima. Zaradio je pravo da odluči o tome kako, gdje i kad će se povući. Uprkos situaciji, koja se promjenila otkako je dobio dijete, on želi da nastavi da se takmiči", rekao je Moja u intervjuu za "Punto de Break", prenosi b92.

Moja je takođe dodao i da kod Nadala nema mnogo promjena što se tiče načina rada i pristupa poslu.

"Iznenađen sam željom koju ima, ponašanjem na terenu, time što uvijek želi više, ima ambiciju da napreduje. To je nevjerovatno. To ga je i učinilo ovim što je danas. Imati tu motivaciju tako mnogo godina, a lakše bi bilo reći 'odustajem'... Vidite koliko je profesionalan, a kako je sve bilo loše prošle godine, kako se vratio poslije operacije", dodao je Moja.

Mnogi su zabrinuti da poslije tolike pauze Nadal neće imati snage da igra naporan ritam uzastopnih mečeva.

"Što ne bi mogao? Prva dva meča je dobio, potom je umalo pobijedio igrača kao što je Cicipas u Australiji sljedeće nedjelje. To je visok nivo. Poslije prvog meča otklonio sam sve sumnje oko nivoa koji Rafa može da ponudi. Ono što nedostaje je to saznanje šta bi se desilo ako jednog dana igra sa top igračem, pobijedi i igra sa drugim već sutra. Još nije osjetio taj ritam takmičenja i to nam nedostaje. Rekao sam da mu treba bar deset mečeva da bude na sto odsto", zaključio je Moja.

