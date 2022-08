Da li bi Nole mogao ponovo na prvo mjesto ako zaigra u SAD i Kanadi

Srpski teniser Novak Đoković iza sebe ima sezonu za zaborav. Kao stvari stoje neće moći da igra na još jednom grend slem turniru ove sezone i kada se saberu bodovi koje donese turniri na kojima ne može da igra zbog toga što nije vakcinisan protiv virusa korona Nole je ostao uskraćen za priliku da se bori za 10.000 bodova.

Mediji prenose da Nole trenira i nada se da će ipak dobiti priliku da zaigra na US openu, ali je malo vjerovatno da će odluka biti promjenjena prije 29. avgusta kada počinje turnir.

Srpski teniser bi u Njujorku trebalo da brani finale i ukoliko ne bude učestvovao očekuje ga novi pad na ATP listi. Nole je trenutno šesti igrač svijeta, a kako stvari stoje lako bi mogao da ispadne iz Top 10.

Društvenim mrežama kruži računica bodova koje donose turniri na kojima Đoković nije ili neće moći da nastupa.

Đoković ne može da uđe nevakcinisan u SAD i Kanadu gdje je trebalo da nastupi na US openu, te Sinsinatiju, Indijan Velsu, Majamiju i Montrealu. Turniri u SAD donose 5.000 bodova, a u Kanadi 1.000. Na to treba dodati da nije mogao da nastupi u Australiji na prvom gren slem turniru sezone nakon čega je ostao bez 2.000 bodova jer je branio trofej, a nedavno je ostao i bez 2.000 bodova sa Vimbldona iako je podigao pehar.

Kao što je rečeno Nole bi na US openu trebalo da brani finale i 1.200 bodova, a eventualnim osvajanjem bi na konto dodao još 800 bodova. Kada je u pitanju Masters u Sinsinatiju Nole nije igrao prošle godine pa bi u slučaju učešća mogao da osvoji i do 1.000 bodova koliko donosi trofej. Identičan slučaj je i sa Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju. To znači da ukoliko bude mogao da igra u SAD Nole može do 3.800 bodova ukoliko osvoji sva četiri turnira, a izgubiće 1.200 ukoliko ne bude mogao da igra. Srpski teniser prošle godine nije igrao niti na Mastersu u Kanadi pa i tamo postoji mogućnost da dođe do dodatnih 1.000 bodova.

Đoković trenutno ima 4.770 bodova i ukoliko ne bude igrao na pomenutnim turnirima mogao bi da padne ne 3.570, a sa eventualnim trofejima na ova četiri Mastersa i jednim grend slem turnirom bi na kontu mogao da ima 9.570 što bi vjerovatno značilo i povratak na prvo mjesto ATP liste.

Po svemu sudeći Nole neće moći da se bori za dodatni 4.800 bodova, a uz to je već izgubio 4.000 na prva dva grend slem turnira sezone zbog poznate situacije. Iz Australije je deportovan nakon što mu je poništena viza, a Vimbldon se nije bodovao ove sezone jer je ATP kaznio turnir zbog toga što su čelnici zabranili takmičarima iz Rusije i Bjelorusije da igraju.

US is hosting 5 major tournaments: 5,000 ATP ranking points on offer. Australia: 2,000 Canada: 1,000 That's 8,000 pts Novak Djokovic is not allowed to work for in 2022 on account of politics of vaccination. Add 2,000 at Wimbledon, politics again. Still think rankings are fair?