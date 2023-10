Da li će Nadal biti sljedeći ili za njega važe druga pravila?

Prošlogodišnji finalista na Vimbldona ima nula bodova, a sljedeći koji bi mogao da ga prati na tom putu je Rafael Nadal.

Kirjos je ove sezone odigrao samo jedan meč u prvom kolu u Štutgartu, a za sve je kriva povreda koljena.

Godinu je počeo na 22. mestu (rekord karijere je 16. pozicija na ATP listi), ali se ubrzo povukao sa Australijan Opena i podvrgnuo operaciji.

Prve prognoze su bile da će odsustvovati samo osam nedjelja, ali to nije bio slučaj.

Najveći pad doživio je nakon što nije odbranio titulu u Vašingtonu i četvrtfinale US Opena, poslije čega je dospio do 469. mjesta. Ostalo mu je samo 90 poena, a posle azijske turneje i to je "isparilo".

Kirjos je najavio da će se vratiti sljedeće godine i iskoristiti "zaštićeni renking" kako bi učestvovao na turnirima.

Slična situacija je i kada je Rafael Nadal u pitanju. Trenutno 243. teniser svijeta ima samo 255 poena i većinu će izgubiti poslije Završnog turnira u Torinu. Tačnije, okruglo njih 200, a prije toga još 10 u Parizu gdje je stigao tek do drugog kola 2022. godine.

To znači da će Španac početi narednu sezonu sa samo 45 poena (zaradio ih u prvom kolu Australijan opena).

Ostaje da se vidi da li će se oporaviti na vrijeme za Melburn, a ukoliko to ne bude slučaj i on će doživjeti sudbinu Kirjosa.

