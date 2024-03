Da li je Đoković najavio kraj?

Nekadašnji četvrti teniser svijeta Tim Henman smatra da odustajanje Novaka Đokovića od učešća na turniru u Majamiju ima dublje razloge nego što ih je srpski teniser naveo u objašnjenju.

Đoković je poslije poraza od Luke Nardija u trećem kolu Indijan Velsa nagovijestio da ga neće biti u drugoj polovini "Sanšajn dabla", a potvrda je stigla ubrzo.

Prvi reket svijeta se ubrzo oglasio putem društvenih mreža, objasnivši da je razlog odustajanja to što želi da drugačije izbalansira svoj raspored.

Kao što se od ranije znalo, fokus je ove sezone na Grend slemovima i Olimpijskim igrama.

"Ćao, Majami! Nažalost, neću igrati na Majami Openu ove godine. U ovom delu karijere, moram da balansiram privatni život sa profesionalnim. Žao mi je što neću igrati pred nekim od najboljih i najstrastvenijih navijača na planeti. Radujem se nadmetanju u Majamiju u budućnosti", napisao je Đoković na društevnoj mreži X.

Britanac smatra da je Đoković mogao da drugačije sroči svoje objašnjenje, a činjenica da nije budi sumnju.

"Poprilično otkriva pozadinu u određenim aspektima, jer je lako mogao da kaže ‘lakat mi se nije oporavio‘ ili ‘loptice su teške u pustinji‘, te će zbog toga da pauzira. Niko ne bi ništa rekao, ali kad objasnite na ovaj način to vodi ka više spekulacija kada govorite o svom profesionalnom i privatnom životu", rekao je Henman za Skaj Sport.

A zatim je dodao:

"Tako da, držim mu palčeve da uspije i sredi probleme koje ima i da ćemo ga videti ponovo na terenu u bliskoj budućnosti."

Teniska javnost, pa i Henman, sumnja da Đoković može kao u prošlosti da odigra tek nekoliko turnira, pojavi se na Grend slemu i zatim ga osvoji.

Đoković će morati pred Rolan Garos da se privkne na šljaku, pa će tako naredni na turnir na kom će učestvovati biti Masters u Monte Karlu.

Turnir u Kneževini počinje 6. aprila i igra se na šljaci.

Nagradni fond je 5,950,575 dolara.

