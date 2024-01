Danijel i Tabilo za titulu u Oklandu

U finalu ATP turnira u Oklandu za pehar će se boriti Taro Danijel i Alehandro Tabilo.

Japanski teniser Taro Danijel do finala je došao pobjedom protiv 16. igrača svijeta i prvog nosioca na turniru Bena Šeltona. Bila su mu potrebna dva sata i dva seta. Na kraju je Danijel slavio rezultatom 7:5, 7:6.

Šelton je prvi stigao do prilike za brejk, i to ne jedne već tri u osmom gemu prvog seta, ali je Danijel uspeo da se odbrani u najdužem gemu koji su do tog momenta rivali odigrali.

A onda je uspeo da se izbori za svoje prilike u 11. gemu. Šelton je uspio da spasi prvu, ali ne i drugu brejk loptu.

U narednom gemu je Danijel treću set loptu pretvorio u vođstvo 1:0.

U drugom setu ni brejka ni prilike za brejk. Šelton je u dugom i neizvesnom tajbrejku imao dvije set lopte, spasio je dvije meč lopte, ali treću nije mogao. Tajbrejk je pripao Japancu koji je slavio 11:9.

Alehandro Tabilo se pobrinuo da u finalu ne bude nikoga od nosilaca jer je bio bolji od šestog favorita turnira Artura Filsa u dva seta. Za sat i 49 minuta je slavio rezultatom 6:2, 7:5.

Tabilo je bio ubjedljiv u prvom setu koji je u svoju korist riješio uz dva brejka.

U drugom setu je Fils spasio dvije brejk lopte već u prvom gemu da bi u četvrtom on bio taj koji je oduzeo poen na servis rivala i povelo je 3:1, pa i 4:1.

Ispostavilo se da to nije dovoljno. Servirao je Fils za osvajanje drugog seta kada je pretrpeo brejk. Zatim je Tabilo do novog brejka došao u 11. gemu i poveo 6:5.

U odlučujućem gemu, najdužem u cijelom setu, Fils je spasio tri meč lopte, propustio je pet prilika za brejk i na kraju je doživio poraz.

Finale je na programu dva sata posle ponoći, u noći između petka i subote.

