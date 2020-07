Danilović: Napredovala sam, a onda me život udario

Srpska teniserka Olga Danilović otkrila je uzroke zbog kojih nije ostvarila željene rezultate poslije osvojene titule u Moskvi 2018. godine, ali i da ne bi mogla da zamisli da se bavi nečim drugim osim tenisom.

Danilovićeva je za serijal "Behind the racquet" govorila o porodici i tenisu. Prisjetila se kako je kada je počela da igra profesionalno tenis osvojila dva turnira sa nagradnim fondom 15.000 dolara i igrala finale na turniru koji je imao nagradni fond 25.000 dolara.

“Osvojila sam prvu WTA titulu 2018. u Moskvi. Brzo sam napredovala, a onda me život udario. Nije sve bilo lako, nije svuda bilo cveća i duge. Moralo je da bude i kiše. Ne kiše, pljuskova”, rekla je Danilovićeva, a prenio Sport klub.

Objasnila je šta se sve desilo te godine:

"Posle US Opena, igrala sam u Taškentu. Te nedelje izgubila sam dedu. Takođe, rastala sam se sa trenerom Aleksom Korečom, koji mi je bio mentor. Bio je to težak period za mene."

Rekla je da saradnja sa Korečom nije prekinuta jer su se svađali, već zbog toga što nije mogao da stalno putuje s njiom na turnire jer je imao porodicu i druge poslove.

"Meni je bio potreban neko ko će stalno biti sa mnom jer sam imala samo 17 godina i nisam mogla da živim sama. Osećala sam se izgubljeno, kao da izdajem svoju igru. Kada sam bila na terenu, pokušavala sam sve da izbrišem i fokusiram se na meč, ali nisam mogla", rekla je Danilovićeva.

Ona je za "Behind the racquet" govorila i o djedu.

"Moj deda je bio brižan čovek. Kad god bi nešto o meni izašlo u novinama, on bi to isekao, pravio je album. Kada sam osvojila Moskvu, plakao je. Dva meseca kasnije je preminuo. To me je pogodilo, ali mi je bilo drago da je bio svedok jednom od najlepših momenata u mom životu. Teško je kad se tako nešto dogodi, morate da se ponašate normalno, ali ništa nije isto. Rekla sam sebi da moram da probam da igram, ali nisam bila okej", rekla je Danilovićeva.