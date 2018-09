Dejvis kup: BiH bez Džumhura

Reprerezentacija BiH će bez najboljeg tenisera Damira Džumhura (27. na svijetu) igrati plej - of za Svjetsku grupu Dejvis kupa protiv Japana (14-16. septembar), a u timu su Mirza Bašić, Tomislav Brkić, Nerman Fatić i Darko Bojanović.

"Džumhur, na žalost, ne igra zbog povrede, ali idemo tamo da se borimo za pobjedu. Ako pobijedimo idemo u kvalifikacije za Svjetski kup, novi format Dejvis kupa, a ako izgubimo upitne su kvalifikacije", rekao je Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza BiH.

