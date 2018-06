Del Potro izbacio Čilića, u polufinalu sa Nadalom

Huan Martin del Potro, argentinski teniser, savladao je Hrvata Marina Čilića rezultatom 3:1 po setovima i plasirao se u svoje drugo polufinale Rolan Garosa.

Del Potro je poslije skoro četiri sata slavio 7:6 (5), 5:7, 6:3, 7:5 i tako osmi put zaredom savladao Čilića.

Meč, koji je počeo u srijedu, a nastavljen u četvrtak, bio je veoma neizvjestan i poprilično izjednačen, ali je u bitnim trenutcima preovladao "Div iz Tandila" i zasluženo izborio okršaj sa "Kraljem šljake" u polufinalu.

Meč je prekinut pri rezultatu 5:5 u taj-brejku prvog seta, koji je posle nastavka osvojio Delpo. Ipak je u drugom setu Marin konsolidovao svoju igru i poslije tri uzastopno naizmjenična brejka drugi set riješio u svoju korist.

Odlično igru sa kraja drugog prenio je Hrvat i u treći set, te je vodio sa 3:1 i imao brejk loptu za prednost duplog brejka. Čilić tada, kako on to često i umije, ne osvaja ni jedan jedini gem do kraja tog dijela igre.

U četvrtom setu do rezultata 5:5 nije bilo ni pomisli o oduzimanju servisa, ali praktično ni iz čega Huan Martin dolazi do tri vezane brejk prilike, koristi drugu, a onda mirno servisom završava duel.

Nadal i Del Potro su drugi par polufinala, poslije Čekinata i Tima, a u međusobnim okršajima bolji je Španac sa 9-5. Na Rolan Garosu sastali su se jedanputa – 2007. u prvom kolu, kada je 3:0 slavio Rafa. Oba meča igraju se u petak.

Podsjećamo da je Del Potrov nastup na ovom turniru bio pod znakom pitanja, s obzirom da već neko vrijeme 'vuče' povredu, a sada se našao u polufinalu. I to uprkos komentarima da ne voli šljaku i činjenici da nije više u najboljim godinama, kao da i njegova igra uopšte nije takva da joj prija crvena podloga.

(B92)