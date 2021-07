Del Potro je dva puta zaustavljao Novaka na OI: "Sad imaš šansu"

Argentinski teniser Huan Martin del Potro poslao je poruku Novaku Đokoviću.

Novak je objavio sliku na kojoj se nalazi u avionu ide za Tokio, gdje će učestvovati na Olimpijskim igrama.

Đoković će biti glavni favorit za zlatnu medalju, koju će pokušati da osvoji iz četvrtog pokušaja.

Do sada ima bronzanu medalju iz 2008. godine, kada je bio treći u Pekingu.

Poslije toga, dva puta ga je zaustavio Del Potro, prenosi b92.

Pobijedio ga je 2012. godine u meču za bronzu, pa 2016. godine u prvom kolu, kada je Novak napustio teren u suzama.

Sada mu je u komentaru na Instagramu poručio:

"Gledaću te! Ovog puta imaš šansu, prijatelju", napisao je Del Potro.

Del Potro's is the kind of teasing I can get behind. #Tokyo2020 https://t.co/RWAGVM5q6o pic.twitter.com/MF2xOxcwon