Denver poslao poruku Đokoviću pred polufinale s Nadalom

Srpski teniser, Novak Đoković poslao je sinoć poruku Nikoli Jokiću, nakon što je ovaj osvojio titulu MVP-ja NBA lige i to tako što je prekinuo svoj trening koji je igrao u dresu košarkaša Denvera.

Uz to obratio se najboljem srpskom košarkašu ove sezone specijalnom porukom.

"Volim te, brate! Najbolji si, kapa dole", rekao je između ostalog Đoković.

U istom maniru riješio je da mu odgovori Denver putem svog Twitter naloga, uzimajući u obzir da će se srpski teniser naći na terenu u okviru polufinala Rolan Garosa protiv Rafaela Nadala.

"Dres Jokića dobro stoji na tebi, Nole. Srećno u polufinalu danas!", napisao je Denver.

That jersey looks good on you, @DjokerNole! Good luck in the semis today! pic.twitter.com/KwhSu7acZ5