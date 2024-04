Desilo se i to: Rud osvojio najveću titulu u karijeri

Norveški teniser Kasper Rud pobijedio je Grka Stefanosa Cicipasa za titulu u Barseloni sa 2:0, po setovima 7:5, 6:3, čime je došao do najveće titule u karijeri.

Moralo se nekada desiti i to. Norvežanin je konačno uzeo turnira a da nije iz serije 250.

U reprizi finala iz Monte Karla koje se desilo prije tačno sedam dana, finale u Barseloni imalo je drugačiji epilog. Grk je dobro otvroio meč sa brejkom, ali danas mu nije bilo suđeno. Teški spinovi Kaspera Ruda polako su bušili njegovu ranjivu bekend stranu sve dok je nisu potpuno slomili.

Svojim trijumfom od 90 minuta, Rud je tako prekinuo Cicipasov niz od 10 pobjeda. To mu je takođe donijelo 11. titulu na ATP turu u karijeri.

Bio je ovo njihov 5 susret i sada Kasper ima minimalno vođstvo od 3:2.

Norvežanin je dobro počeo godinu, stigao je do tri finala prije ove nedjelje u Barseloni, a pobjeda protiv Cicipasa bila je njegova 29. pobjeda u ovoj sezoni čime je lider na Turu u ovoj kategoriji.

Što se tiče obojice tenisera, bez obzira na ovonedjeljnji rezultat neće biti pomjeranja na listi. Rud će idalje ostati šesti teniser svijeta, dok će Grk biti na samo poziciju slabije od Norvežanina.

