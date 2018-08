Devetnaestogodišnjak izbacio Đokovića u osmini finala Toronta

Novak Đoković poražen je u osmini finala Rodžers kupa u Torontu od Stefanosa Cicipasa iz Grčke poslije tri odigrana seta.

Cicipas je savladao aktuelnog šampiona Vimbldona sa 6:3, 6:7(5), 6:3.

Novaku je ovo bio prvi turnir na betonu poslije duge pauze, ali i prvi meč poslije osvajanja trećeg Grend slema sezone Vimbldona.

U prva dva kola srpski teniser nije igrao dobro, ali je dolazio do pobjeda protiv slabih tenisera. Ipak, sada je sa druge strane mreže bio talentovani Cicipas, 19-godišnji Grk u veoma dobroj formi, i to se ispostavilo kao preveliki "zalogaj" za Đokovića.

Od samog starta mnogo veća želja se vidjela kod Cicipasa, a Novak je izgledao "anemično". Grk je bio svuda na terenu, dok je Novak pravio neke neočekivano lake greške. Kada servisa nije bilo, Đoković je ulazio u probleme, jer ga je maksimalno pritiskao protivnik.

Prvo je Cicipas propustio tri brejk šanse, ali je došao do novih, koje su tada bile tri zaredom. Đoković je spasao prve dvije, kod treće sjajno izgradio poen, ali ipak poslao forhend u aut, pa je grčki teniser lagano držao servis do kraja i poveo sa 1-0.

U drugom setu priča je bila maltene ista, sem što nije bilo brzog brejka. U devetom gemu seta Cicipas dolazi do dvije vezane brejk šanse, ali Đoković to spasava. Dolazimo do taj-brejka, dijela igre u kojem je konačno Srbin bio znatno bolji. Imao je Cicipas sreće, ali nedovoljno, pa je nezvanični 13. gem seta Đoković riješio u svoju korist.

Treći set i slična situacija kao u prvom. Ritern, koji je bio Novakov najveći nedostatak u ovom meču, i nedovoljno želje i volje, bili su presudni, makar je tako izgledalo.

Cicipas je na samom startu napravio brejk, ali je Đoković imao priliku sa dvije vezane brejk šanse da ga odmah vrati. Ipak, propustio je dobru priliku, a onda je i kažnjen, pa je Cicipas poveo sa 3:0 u odlučujućem setu.

Od tog trenutka oba tenisera su sa lakoćom osvajala svoje servis gemove, a tome se, naravno, više radovao talentovani Grk. U gemu kada je servirao za svoju najveću pobjedu u karijeri Cicipas maltene nije mogao da pogodi nijedan prvi servis, ali ni to nije bilo dovoljno "anemičnom" Đokoviću, koji je zabilježio svoj prvi poraz u trećem meču poslije osvajanja Vimbldona.

Cicipas se u narednoj rundi sastaje sa pobjednikom duela između Saše Zvereva iz Njemačke i Danila Medvedeva iz Rusije, a upravo ga je Zverev pobijedio u nedavno završenom turniru u Vašingtonu.

Đoković je, uprkos porazu, napredovao na ATP rang listi, s obzirom da na turniru u Torontu nije branio bodove. Ista priča važiće i za naredni turnir na kojem se očekuje njegovo pojavljivanje, jedini Masters koji nije osvojio u karijeri Sinsinati.

