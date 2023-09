Devis kup: BiH spremna za okršaj sa Nijemcima

Dejvis kup reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog vikenda će u okviru Svjetske grupe 1 odmjeriti snage sa Njemačkom a susreti su na rasporedu 16. i 17. septembra u Mostaru.

Uzdanice bh. tima su Damir Džumhur (157. igrač svijeta), Nerman Fatić (218), Mirza Bašić (580.), Andrej Nedić (633.) i Tomislav Brkić (122. dubl ranking), a selektor je Zoran Zrnić.

Dobra vijest za domaćina je što za Nijemce neće nastupiti njihov najabolji teniser i deseti igrač svijeta Aleksander Zverev ali i pored toga gosti su veliki favoriti

Nijemci su trenutno peti na listi najboljih selekcija u tenisu dok je BiH na 29. poziciji.

“Svjesni smo da igramo sa jednom od najjačih reprezentacija na svijetu. Veoma su nezgodni i pored neigranja prve zvijezde Aleksandera Zvereva. Ipak, nadam se da ćemo uz pomoć i podršku navijača doći do velike pobjede”, rekao je Džumhur.

Selektor Zoran Zrnić ističe da je bh. tim spreman i da se nada dobrom rezultatu.

"Tu sam već četiri godine i još se nisu desile pripreme a da se neko nije pojavio a trebao je. Treba znati da se tenis razlikuje od drugih sportova. Uvijek između turnira igramo za reprezentaciju i javnost treba da to zna. Ispred nas je težak zadatak i igramo s petom reprezentacijom svijeta", poručio je Zrnić

Zverev izostaje zbog povrede mišića koju je zadobio u četvrtfinalnom meču US Opena protiv Karlosa Alkaraza i ovo će biti veliki hendikep za Nijemce.

"Naravno da bismo voljeli da je uz nas u ovom važnom meču, ali uvjeren sam da ćemo i bez njega biti dovoljno jaki", rekao je selektor Dejvis kup tima Njemačke Mihael Kolman koji je upražnjeno mjesto u ekipi popunio pozvavši Maksimilijana Marterera. Martereru će ovo obiti drugi put da zaigra za reprezentaciju Njemačke a trenutno je 130. na ATP rang listi.

Osim njega za Nijemce će igrati Daniel Altmajer (49), Janik Hanfman (54), Tim Puc (23. dubl renking) i Kevin Kravic (14. dubl ranking).

"Maksimilijan je trenutno u dobroj formi i bio je spreman odmah da uskoči. Nakon duže pauze zbog povrede početkom godine, trenutno je na putu povratka među prvih 100, gdje mislim da i pripada. Upravo je prošle sedmice stigao do polufinala čelendžer turnira na zemljanoj podlozi, a takođe je odigrao dobre mečeve doguravši do u trećeg kola ovogodišnjeg Vimbledona i to nakon što je uspješno prošao kvalifikacije. Siguran sam da će nam on biti važna podrška protiv Bosne i Hercegovine", rekao je Kolman