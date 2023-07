"Dijete SFRJ": Federera voli ceo svet, Đokovića ne i to je okej

LONDON - Švajcarska teniserka Viktorija Golubić, koja vuče korijene sa naših prostora, bila je interesantna sagovornica na Vimbldonu.

Nažalost, završila je takmičenje u drugom kolu, nakon što je, računajući i kvalifikacije, ostvarila četiri pobjede u nizu u Londonu.

Od nje je bolja bila Medison Kiz rezultatom 7:5, 6:3, posle 81 minuta igre.

"Sigurno sam tužna što nisam pobedila. Ali, moram da kažem da sam igrala dobar meč. U prvom setu sam se dobro držala pošto mi je stavila pritisak na servisu i riternu, ali sam ipak mogla, dosta sam brzopleta bila. Mogla sam da joj odigram neke teže loptice, to sam kasnije super radila. Bili su neki poeni gde je malo falilo da prevagnu na moju stranu. To je šteta. Ali generalno sam odigrala dobar meč", rekla je Golubićeva za B92.net i dodala:

"Lepo je bilo opet igrati ovde, kao što sam pre govorila. Kada sam na travi, srce mi je ispunjeno. Bilo je kul. Mislim da sam dobro odigrala i da ukupno mogu biti zadovoljna".

Viktorijin najbolji rezultat na Grend slemovima je četvrtfinale Vimbldona 2021. godine.

"Drugačije je igrati na travi. Za moju igru je dosta dobro. Mislim, nije to toliko brza podloga, ali ipak loptice ne odskaču lopte toliko. Nisu samo atletika i snaga važniji na travi nego na drugim podlogama. Potrebna je i inteligencija, osećaj, moć adaptacije. To mi dosta leži, moja igra je takva inače. Dosta igrača se ne kreće toliko dobro na travi, nisu tako sigurni na nogama. Mislim da to dosta može da poremeti sistem".

Kada govore o travnatoj podlozi, mnogi ističu Novaka Đokovića, kao nekog ko "jedini zna da igra na travi".

"Novak, on nije samo na travi dobar. Dobar je gde god da igra. Može da se adaptira na sve, u glavi je jak, ima toliki talenat. Ako u glavi tako odluči, sve može".

Viktorija je rođena 1992. godine u Cirihu. Majka joj je iz Beograda, a otac iz Kotoribe, malog mjesta nedaleko od Zagreba.

"Lepo je da su mi roditelji iz bivše Jugoslavije. Iako sam rođena u Švajcarskoj, tamo sam išla u školu, ipak je to veliki deo mene. Stvarno mi je lepo što imam rodbinu tamo. Ne idem baš svake godine, ali kada odem, osećam se kao kod kuće".

Ugledala se na Moniku Seleš

Ne treba da čudi što su svi u kući navijali za Moniku Seleš, osvajačicu devet Grend slem titula.

"Idol u našoj familiji je bila Monika Seleš dok sam ja bila mala. Tako sam počela da igram tenis, sa dvoručnim forhendom i bekhendom. Inače, taj temperament i kultura su veliki deo mene".

Golubićeva je prije sedam godina u Australiji pričala za B92.net, kada je rekla da je za nju Rodžer Federer najveći. Izgleda da se situacija u međuvremenu promijenila.

"Federer je toliko bio prezent kad sam bila mala. I Novak je mlađi bio, kasnije je počeo da bude toliko uspešan. Bilo je tada puno Rodžera, kako igra, elegancija, jednoručni bekhend je imao, kao što ja imam. To je bilo zato. Nole je sada uspešan, sve će da ih prestigne. To za mene uopšte nije diskusija. Već je napravio. Ima još Olimpijske igre i još mnogo toga što može da postigne".

Jedna stvar joj se posebno sviđa kod Đokovića – hrabrost da iskaže svoj stav kakva god da je cijena u pitanju.

"Ono što mi se sviđa kod Noleta je što ima svoj stav, svoj put, ne boji se da kaže istinu. To mi se jako sviđa. Možda ga zbog toga ne voli ceo svet, ali i to je okej. To je isto veliki uticaj koji ima i da je zbog toga velika inspiracija".

"Ne treba nam dva Rodžera, niti dva Noleta"

Na kraju, Viktorija ističe da ne treba mnogo upoređivati najveće igrače ikada.

"Ceo svet voli Rodžera. Mislim da su sva trojica i Rafa, čak i Mari, imali jak uticaj na tenis. Možemo svi biti zahvalni što je takva generacija postojala. Više to gledam tako. Lepo je i što su sva trojica nekako različiti. Ne treba uvek pričati o tome ko je imao više, ko je bio bolji. Ne treba nam dva Rodžera, niti dva Noleta", zaključila je Golubićeva.

Golubićeva je trenutno 103. na svijetu, najbolji rang je imala u aprilu ove godine kada je bila 61. na WTA listi.

Jedinu titulu osvojila je u Gštadu 2016. godine, igrala je zajedno sa Belindom Benčić finale na Olimpijskim igrama u Tokiju, a u karijeri je zaradila oko 3,4 miliona evra.